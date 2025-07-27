CHP Kurultay davasında gözler AYM’de

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CHP, sanık avukatları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise görevli mahkemenin davanın açıldığı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu savunarak verilen görevsizlik kararına itiraz etti. İtiraz üzerine dosyanın gönderildiği Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazları haklı bularak dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ele alınmasına karar verdi.

MAHKEME AYM’YE BAŞVURDU

Ancak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi bir kez daha “görevsizlik” kararı vererek uyuşmazlığın giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daire de dosyanın Asliye Ceza Mahkemesi’nce bakılmasına karar verdi. Bu gelişmeden sonra mahkeme, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne kanun yararına bozma başvurusu yapılması için başvuru yaptı. Bakanlık yapılan başvuruyu reddetti. Bu karar üzerine dosya tekrar Asliye Ceza Mahkemesine geldi. Fakat Mahkeme bu kez de AYM’ye başvurdu.

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İLK DURUŞMA KASIMDA

Asliye Ceza Mahkemesi hazırladığı tensip zaptında AYM’nin 5 ay içinde karar vermesi gerektiği, karar vermediği takdirde ya da yaptıkları başvurunun reddedilmesi halinde davanın ilk duruşmasının 4 Kasım tarihinde yapılmasına karar verdi. Böylece o tarihe kadar AYM’nin beklenen kararının gelmemesi halinde Asliye Ceza Mahkemesi’nin, ilk duruşmayı yaparak ve yüksek mahkemenin kararının beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemesi bekleniliyor. Yapılan başvurunun AYM tarafından reddedilmesi halinde yani “Dosyaya Asliye Ceza Mahkemesi’nce bakılması gerektiği yönünde” karar verilmesi halinde ise mevcut mahkeme, dosyaya bakmakla görevli olacak. Ancak AYM’nin Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi doğrultusunda karar vermesi halinde dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gidecek ve yeni duruşma tarihi belirlenecek. Ceza davasına hangi mahkemenin bakacağı yönünde yargı içinde tartışmalar sürerken, CHP de olağan kurultay kararı aldı. Bu kapsamda ilçe ve il kongreleri yapılmaya başlanacak. CHP’nin avukatları da 15 Eylül tarihinden önce kurultay iptal davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kurultay kararı alınması nedeniyle “davanın konusuz kaldığı” yönünde karar verilmesi için talepte bulunacak.