×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP kurultay davaları birleştirildi

Güncelleme Tarihi:

#CHP#CHP Kurultayı#Dava
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 16:59

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davalar birleştirildi.

Haberin Devamı

Olağanüstü kurultay iptali talebiyle açılan dava, 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılmıştı. Dava, 42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirildi.

CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

CHP'nin Olağan Kurultayı'na ilişkin geçtiğimiz günlerde ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Ardından da 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle 2 delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan tarafından bir dava açılmıştı. Bu davaların  42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirilme kararı çıktı. İptal davalarının her ikisi de aynı anda görülecek. 26 Mayıs tarihi itibarıyla 38. Olağan Kurultayı  ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili açılan davalar birlikte görülecek.

İlgili haberCHPnin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmada yeni ifadelerCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada yeni ifadelerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#CHP Kurultayı#Dava

BAKMADAN GEÇME!