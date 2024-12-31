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CHP: Kurullarımızda değerlendiririz

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Deniz Yücel#DEM Parti
CHP: Kurullarımızda değerlendiririz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 07:00

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti heyetinin İmralı’daki görüşmenin ardından yaşanan süreci değerlendirirken, “Açıklamaları takip ettik. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Biz prensip olarak tüm siyasi partilerle diyalog zeminindeyiz. Tüm siyasi partilerle uzun yıllardır görüşebilen tek siyasi partiyiz. Dolayısıyla iletişim kanallarımız açık” dedi.

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Yücel, düzenlediği basın toplantısında, “Bizim sürece ilişkin tavrımız net” diyerek şunları söyledi:  “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bunun defaatle altını çizdi. Başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. En önemli kriterlerimizden biri de şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizi ve gazileri rahatsız edecek, onların hassasiyetlerini rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Partimizin yetkili kurullarında görüşüp kamuoyuna tavrımızı detaylı bir şekilde açıklarız.”    

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#CHP#Deniz Yücel#DEM Parti

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