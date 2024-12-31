CHP: Kurullarımızda değerlendiririz

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Yücel, düzenlediği basın toplantısında, “Bizim sürece ilişkin tavrımız net” diyerek şunları söyledi: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bunun defaatle altını çizdi. Başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. En önemli kriterlerimizden biri de şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizi ve gazileri rahatsız edecek, onların hassasiyetlerini rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Partimizin yetkili kurullarında görüşüp kamuoyuna tavrımızı detaylı bir şekilde açıklarız.”