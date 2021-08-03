CHP: Kriz masası bile yok

Sorumluları tespit edilmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” dedi. Öztrak, MYK sonrasında yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Erdoğan, ülkede ne zaman bir felaket olsa, kriz yaşansa, önce birkaç gün ortadan kayboluyor. Sonra da çıkıp milletin kafasına çay paketi atıyor. Millet kendine yapılan bu saygısızlık nedeniyle, severek içtiği çaydan bile olacak hale geldi. Nereye gitti bu trilyonlarca dolar? Doğru dürüst bir kriz merkezi, kriz masası, o da yok. Tek adamın ağzından çıkacak talimat beklendikçe, yangın ve kargaşa daha da büyüyor. Böyle bir kurumsal iflasla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Hükümet yerine ortada ciddi bir yönetim krizi var.” m ANKARA

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