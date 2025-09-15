CHP kritik gün 3 senaryo

Haberin Devamı

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayın iptali için çeşitli mahkemelerde dava açmıştı. Bu davalar, bugün dördüncü duruşmayı yapan Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleşti. 38’inci Olağan ve 21’inci Olağanüstü Kurultay’ın iptal taleplerine ilişkin davanın bugünkü dördüncü duruşmasında karar bekleniyor. Mahkemenin vereceği kararın niteliği ve hükmün ayrıntıları CHP’nin geleceği açısından belirleyici olacak. Mahkemenin önünde üç seçenek bulunduğu belirtiliyor:

1. Mahkeme ‘mutlak butlan’ kararı vererek 38’inci Kurultay’ı yok hükmünde sayacak ve eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ekibinin göreve iadesine karar verecek. Bu senaryo iki alt kırılıma ayrılıyor. Bazı hukukçular, ‘mutlak butlan’ kararının olağanüstü durum olduğuna işaret ediyor ve İstinaf ile Yargıtay aşamalarından geçmeden eski yönetimin yeniden göreve çağrılmasının söz konusu olamayacağını savunuyor. Kararın kesinleşmesi gerektiğini düşünen hukukçular, mahkemenin geçici bir çağrı heyeti görevlendirebilme ihtimaline kapı aralıyor. Mahkeme, vereceği kararın ayrıntısında buna açıklık kazandırabilir.

2. Mahkeme davayı ileri bir tarihe erteleyebilir. Buna gerekçe olarak da ‘Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasının sonucunun beklenilmesi’ gösterilebilir. Ayrıca İstanbul’dan gelen dosyaların yoğunluğu ve ayrıntılı inceleme gereksiniminden dolayı da bu karar verilebilir.

3. Mahkemenin düşük de olsa ‘ret’ etme ihtimali bulunuyor. Bu durumda ‘esastan’ dosyayı sonuca bağlayan bir ret kararı olur. Bu karara karşı taraflar temyiz yoluna gidebilir.

CHP ‘6 GÜN NÖBETİ’NE HAZIR

CHP yönetimi, eski yönetimi göreve davet eden bir kararın uygulanmasını engellemek amacıyla Genel Merkez’de ‘6 gün nöbeti’ tutacak. CHP PM üyeleri, delegelerin imzasıyla kararlaştırılan 21 Eylül tarihli olağanüstü kurultay sürecinin en kötü karardan bile etkilenmeyeceğini savunuyor. Bu durumda Özel ve ekibi, mahkemenin görev vereceği eski yönetimin CHP Genel Merkezi’ne girmesini engelleyen fiziki önlemler alacak. CHP yönetimi, eski Genel Başkan ve MYK üyeleri karar alamayınca 21 Eylül’de olağanüstü kurultayı tamamlamayı ve mahkeme kararını böylece etkisiz kılmayı amaçlıyor.

KILIÇDAROĞLU KANADI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise Özel ekibince öngörülen planın partiyi çıkmaza götüreceğini savunuyor. Kılıçdaroğlu’nun partiyi hukuki tartışmalardan kurtarmak amacıyla yönetimi devralmaktan kaçınmayacağı ve bunu ‘kayyumluk’ olarak görmediği belirtiliyor. Ancak bir ‘mutlak butlan’ kararında Kılıçdaroğlu ve ekibinin hemen Genel Merkez’e gidip kapıları zorlamayı tercih etmeyeceği, öncesinde uzlaşma arayacağı konuşuluyor.

‘ENGELLEYEMEZLER’ GÖRÜŞÜ

Yerel mahkemenin kararında 21 Eylül kurultayına ilişkin belirleyici hüküm olmazsa davayı açan CHP’liler, Yüksek Seçim Kurulu’ndan konuyu açıklığa kavuşturmasını isteyebilecek. YSK, İstanbul İl Başkanlığı konusunda yerel mahkemenin tedbir kararını uygun görmüş, ancak devam eden ilçe kurultaylarını durdurmamıştı. Davacı CHP’liler, 21 Eylül kararı YSK’ca durdurulursa, Özel’in Kılıçdaroğlu’nun görevi devralmasını uzun süre engelleyemeyeceğini düşünüyor.