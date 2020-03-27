CHP koronavirüs raporu hazırladı: Liderlere dayanışma mektubu
CHP, 196 sayfalık salgın raporu hazırladı, üç yıl içinde emekli olmuş sağlık personelinin göreve çağrılması istendi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 16 partinin genel başkanlarına bir mektup göndererek ‘dayanışma’ çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 siyasi partinin genel başkanına “Covid-19” mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu partisinin hazırladığı 196 sayfalık CHP Koronavirüs Raporu’nu da iletti. CHP’nin raporu özetle şöyle:
HASTALIK YAYILIYOR
“Ülkemizde yetersiz test yapılması dolayısıyla hastalık diğer ülkelerden daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
SİSTEM GÜÇLENDİRİLMELİ
En kötü senaryoya hazırlık olarak son 3 yıl içinde emekli olmuş sağlık personelinin göreve çağrılmasının düşünülmesinde ve bu konuda hazırlık yapılmasında fayda görüyoruz. Sosyal adaletin sağlanması amacıyla da ihtiyaç içerisinde bulunan yurttaşlarımıza nakit yardım yapılmalı.”
GÖÇMEN VE MÜLTECİLER DE KORUNMALI
Halk sağlığı zorunluluğu siyasi önyargılara kurban edilmeden, adalet ve eşitlik duygusu incitilmeden, toplum güvenliği riske atılmadan ve cezasızlık algısı yaratılmadan bir infaz erteleme yasası çıkarılmalıdır. Hastalığın yayılma riski açısından en riskli gruplardan birisi olan göçmen ve mülteciler de bu süreçte koruma ve sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalı, temel gıda ve hijyen ihtiyaçları karşılanmalıdır.
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