×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP kongresi karıştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Malatya#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 16:15

Malatya’da CHP’nin Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Haberin Devamı

CHP Malatya 39'uncu Olağan İl Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in il teşkilatını eleştirmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

CHP kongresi karıştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Göçer’in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız’ı eleştiren sözleri üzerine tartışma büyüdü, partililer arasında kavga çıktı.

CHP kongresi karıştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Salondan dışarı taşan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile taraflar güçlükle yatıştırılırken, kongreye bir süre ara verildi. 

Haberin Devamı

CHP kongresi karıştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun da katıldığı ve mevcut başkan Barış Yıldız'ın tek liste ile gidildiği kongre devam etti.

CHP kongresi karıştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Malatya#Kavga

BAKMADAN GEÇME!