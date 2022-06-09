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CHP: Kira sabitlemeye kimse uymaz

#Engin Altay#CHP#Meclis
CHP: Kira sabitlemeye kimse uymaz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu

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Altay'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir şeyi sabitleyeceksen, bırak kirayı sabitlemeyi, elektrikten doğalgaza akaryakıta yaptığın zamları sabitle ve bu tartışmalar hiç yapılmasın. Beyefendi her şeye zammı yapıyor, burada bir sabitleme aklına gelmiyor, vay efendim kiraları sabitleyeceğiz diyor. Bu savaş halinde olabilecek işlerden. İkinci Dünya Savaşında bunun bir örneği yapıldı. Türkiye’de bir savaş hali yokken bu sabitleme mantığı, kendi kusurunun, suçunun bedelini ev sahiplerine çektirme mantığıdır. Evet kiracılar çok mağdur, yüksek enflasyondan dolayı ev sahipleri çok mağdur ama bunun sebebi Erdoğan’dır. Kimse bu sabitlemeye uymaz. Bununla ya tahliye davaları patlar ya da kayıt dışına yol açar. Kirayı bırak, yaptığın zamları sabitle, bu bize yeter.”

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#Engin Altay#CHP#Meclis

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