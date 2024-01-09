CHP kentsel dönüşümü AYM’ye taşıdı

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CHP grubunun iptal başvurusunu AYM’ye verdikten sonra Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Günaydın özetle şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm bu memleket için son derece önemlidir. Kentlerin dirençli hale getirilmesi hayati bir sorumluluktur ancak bunu yaparken hem hukuka bağlı kalmak hem vatandaşın mülkiyet hakkına etkili başvuru hakkına saygılı olmak gerekmektedir. 9 Kasım 2023’te kanunda bazı değişiklikler yaptılar. Mevcut yapılaşmalarını bulunduğu alanları rezerv alanı ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı’na tanındı. Mülkiyet hakkı, ölçülülük ilkesi, etkili başvuru ilkelerinin tamamı ihlal edilmiş oluyor.

HUKUKA UYGUN OLMALI

İstanbul’da Şehircilik Daire Başkanlığımız 15 ilçede 21 proje alanında çalışma üretmiş. KİPTAŞ bugüne kadar 7 farklı ilçede 8 projeyi tamamlamış, halen 14 farklı ilçede 32 projeyi devam ettiriyor. Doğru çalışırsanız amacımız ranta değil halka hizmet olursa her şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını hukuka, mülkiyet hakkına saygılı bir şekilde yürütüyorsunuz.”