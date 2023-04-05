CHP kampa giriyor

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MİLLETVEKİLİ aday listelerinin YSK’ya teslim edileceği en son tarih olan 9 Nisan saat 17.00 için nefesler tutulurken, partilerde de liste mesaisi hız kazandı. Gözlerin çevrildiği CHP’de de, cumartesi günü toplanacak Parti Meclisi’nde oylanacak liste hazırlığı için “Olağanüstü Hal” ilan edildi. CHP’de bugün başlayacak liste kampında, partiye aday adaylığı başvurusu yapan yaklaşık 3 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşmeler de dahil kapsamlı çalışma yapan aday komisyonunun raporları masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak çalışmada, olası iktidar süreci de dikkate alınarak hem Meclis hem de bakanlık ve bürokrasi dengelerinin gözetildiği liste hazırlığı yapılacak. Alınan bilgilere göre mevcut parti yöneticileri ve milletvekilleri arasından kabinede ve bürokraside görev alacak isimler aday gösterilmeyecek. Kulislerde, “Genel Başkan’ın, helalleşme girişimi ile başlattığı değişim mesajı listelerde de kendisini gösterecektir. Belki bu parti içinde bazı kırgınlık ve küslüklere de yol açacaktır ancak sonuçta kendisi cumhurbaşkanı adayı ve liste de klasik seçim listesi değil kendisinin adaylık listesi olacaktır” değerlendirmesi yapılıyor.

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LİSTEDEKİ İLKLER

Kulislere göre, farklı kesimlerden adaylara listede yer verilecek. 8 başörtülü kadının aday adaylığı başvurusu yaptığına dikkat çekilerek, listelerde ilk kez başörtülü kadın adayların yer alabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında İstanbul’dan aday adaylığı başvurusu yapan başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç’ın adı öne çıkıyor. BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun Sivas’tan aday gösterilebileceği, ülkücü kesimden bazı isimlerin de değerlendirilebileceğinden söz ediliyor. Sanatçılar Candan Erçetin ve Onur Akın, Gezi döneminde gündeme gelen Dolmabahçe’deki eski Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım, milli görüşcü Savaş Yıldırım da aday adayları arasında.

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AŞİRETLERDEN TEMSİLCİLER

CHP için yine önemli bir ilk olarak gösterilen, Güneydoğu’nun geçmişte merkez sağ partilere verdikleri desteklerle tanınan güçlü aşiret temsilcilerinden isimlerin adaylığı da konuşuluyor. Diri aşiretinin lideri Faris Diri’nin oğlu Sabır Diri Hakkâri’den, Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş Van’dan, geçen seçimde AK Parti’den aday olan Zeydanlar’dan Necip Zeydan, silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin de Diyarbakır ya da İstanbul’dan adaylığı konuşuluyor.

KASKETLİ MİTİNG

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kasketleriyle çıktıkları kürsüde hemşerilerini selamlayarak, “Sizlere söz veriyoruz çok çalışacağız, milletimize layık olacağız. Yüzüncü yılımıza yakışan günler olacak” dedi. Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu tarafından üzerine adı yazılı 13 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok hesabı açarak ilk paylaşımında da gençlere “Başlıyorum, takipte kalın” diye seslendi. Kısa sürede 100 bin takipçiye ulaştı.

‘FINDIĞI BİZ ÜRETİYORUZ BAŞKALARI KAZANIYOR’

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, akşam da Trabzon’daki iftar programında partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bu bölgenin 2 stratejik ürünü vardır; çay ve fındık. Bunlar dışında üretilecek kitlesel bir ürün yoktur. Stratejik ürünün bölge açısından önemini bilmek ve bunun gelecek planlarının yapılması gerekiyor. Eğer burada fındık konusunda tekelleşme olursa, yabancı bir firma gelirse ve büyük kazançlar sağlarsa kimin alınteri kime verilmiş oluyor? Fındığın dünyadaki kullanım alanı 150 milyar dolarlık ciroya ulaşıyorsa ve dünyada fındık üretiminde Türkiye bir numaraysa ve biz 1 buçuk-2 milyar dolar gelir elde ediyorsak oturup düşünmemiz lazım. Biz üretiyoruz, başkaları kazanıyor.”

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TRABZON BULUŞMASI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kurmaylarıyla birlikte ‘Millet Buluşması’ için Trabzon’daydı. Cumhuriyet Meydanı’nda kalabalığı selamlayan Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin huzura, beraber olmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Söz veriyorum, söz, Trabzon'a söz, Türkiye'ye söz, bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım” diye konuştu.

EMEKLİLERE 15 BİN LİRA

Emeklilere asgari ücret tutarında ikramiye vereceklerini vaat eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “Allah nasip ederse cumhurbaşkanı seçildiğimde, önümüzdeki Kurban Bayramı’nda emeklilerinin hesabına 15 bin lira yatacak. Söz Bay Kemal o paraların tamamını bulacak, hiç endişelenmeyin. Kuruşu kuruşuna hesapladım, 418 milyar dolarlık bir hortum var.”