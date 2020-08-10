CHP Kadın Kolları'nda yeni başkan Nazlıaka oldu

ÜÇ adayla başlayan başkanlık seçiminde Pınar Parmaksız’ın kurultay başlangıcında adaylıktan çekilmesi üzerine mevcut başkan Fatma Köse ve PM Üyesi, eski milletvekili Aylin Nazlıaka sandıkta yarıştı. Daha önce aday olacağını açıklayan Ayten Gülsever, Nazlıaka lehine yarıştan çekilme kararı almıştı. 650 delege, partinin yeni Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi için oy kullandı. Koronavirüs nedeniyle daha önce iki kez ertelenen kurultay, açık havada seyircisiz olarak yapıldı.





KAFTANCIOĞLU’NA KÖSE’DEN SERT ÇIKIŞ



Kurultayın açılış konuşmasını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yaptı. Köse, siyasette kadınların eşit temsilinin önündeki bütün engellerle mücadele edeceklerini vurguladı, İstanbul Sözleşmesi’nin harfiyen uygulanmasını istedi. Köse, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ise kurultaya müdahale etmekle suçlayarak şöyle konuştu: “Dört gündür tüm illeri arayarak tüm il başkanlarını devreye sokarak delegasyonun iradesine ipotek koymak sayın il başkanım ne kadar doğru acaba? Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Gidin siz il başkanlığınızı yapın. Kadın kolları kurultayına karışmayın. İstanbul il başkanı diyor ki: ‘Bağırarak konuşmayın.’ Biz nasıl konuşacağımızı biliriz sayın başkan. Kimse bize nasıl konuşacağımızı ifade edemez.”

Kaftancıoğlu şunları söyledi: CHP de iyiler arasından bir kişi seçeceğiz. Kadın örgütünün Fatma Başkan’ın emeğini unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Her işi ben yaparım diye bir şey yok. İstanbul’da pırıl pırıl, canavar gibi gençler, kadınlar var. Zamanı gelince biz de görevimizi bunlardan birine bırakacağız.. Hiç kimseye sataşarak söylemiyorum, hep beraber emeklerimizi ortaklaştıralım.



FATMA KÖSE’YE FARK ATTI

Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi için “İstanbul Sözleşmesi’ne savaş açan zihniyetle savaşacak güçte olduğunuzu biliyorum” diyen Nazlıaka ise şöyle devam etti: “Birlik olmak zorundayız. Bundan sonra ben yok biz var. Biz bu örgütlü mücadeleyi, sevgiyle büyüterek, omuz omuza dayanarak geleceğe taşıyacağız. Zor bir şey yapıyoruz, bu ceberrut iktidar döneminde muhalif kadın olmak yürek, güç, mücadele ister. İşte bunların hepsi sizlerde var. Öncü güç olmak zorundayız.” dedi.

Kurultayda yapılan oylama sonucu 514 geçerli oydan 308’ini alan Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.