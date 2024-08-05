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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Asu Kaya seçildi

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#CHP#Kadın Kolları#Asu Kaya
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Asu Kaya seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 02:35

CHP 15'inci Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda, 477 delegenin oyunu alan Asu Kaya Genel Başkanlığa seçildi. Diğer aday mevcut başkan Aylin Nazlıaka ise 146 oy aldı.

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CHP 15'inci Kadın Kolları Olağan Kurultayı, 'Eşitlik ve Adalet' temasıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Kurultayda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Divan Başkanı olarak seçildi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından, Kurultay süreci devam ederken adaylardan CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar adaylıktan çekildi. Kurultayda, başkanlık için mevcut başkan Aylin Nazlıaka ile CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yarıştı.

662 kayıtlı delegenin oy kullandığı seçimlerde Asu Kaya 477 oy alarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildi. Nazlıaka 146 delegenin oyunu alırken, 10 oy ise geçersiz sayıldı. Kaya seçimler sonrası yaptığı konuşmada, Aylin Nazlıaka ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partimizle Anadolu'da ilmek ilmek halkın iktidarını örmeye devam edeceğiz" dedi.

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#CHP#Kadın Kolları#Asu Kaya

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