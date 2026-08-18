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CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı

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#Gökhan Ercan#Hamit İlker Ulusoy#CHP İzmit
CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoyun uyuşturucu testleri pozitif çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 13:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçları pozitif çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoyun uyuşturucu testleri pozitif çıktı

22 TEMMUZ'DA ÖRNEK VERMİŞLERDİ

Soruşturma makamının talebi üzerine şüpheliler Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy, 22 Temmuz 2026 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına giderek numune vermişti

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Adli Tıp uzmanları tarafından şüphelilerden kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri alınmıştı. 

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