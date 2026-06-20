CHP İzmir’de gerginlik

Haberin Devamı

Olayın ardından Güç, önceki gün il binasına gelip nöbet tutmaya başladı. Dün de Gümrükçü için il binasına çiçek getiren bir grup partili ile Çağatay Güç’e destek amacıyla binada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Gerginlik, Gümrükçü’ye destek verenlerin binadan çıkarılması ile sona erdi.

Öte yandan ‘icbar suretiyle irtikap’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan dün CHP’den istifa etti. Özcan, istifasını CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’e yazdığı mektupla duyurdu.