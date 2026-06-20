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CHP İzmir’de gerginlik

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İzmir#Kurultay
CHP İzmir’de gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00

CHP İzmir İl Başkanı kurultay sürecinin ardından ‘mutlak butlan’ kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınırken, yerine eski eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi.

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Olayın ardından Güç, önceki gün il binasına gelip nöbet tutmaya başladı. Dün de Gümrükçü için il binasına çiçek getiren bir grup partili ile Çağatay Güç’e destek amacıyla binada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Gerginlik, Gümrükçü’ye destek verenlerin binadan çıkarılması ile sona erdi.

Öte yandan ‘icbar suretiyle irtikap’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan dün CHP’den istifa etti. Özcan, istifasını CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’e yazdığı mektupla duyurdu. 

 

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#CHP#İzmir#Kurultay

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