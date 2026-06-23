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CHP İzmir’de arbedeli teslim

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İzmir#Arbede
CHP İzmir’de arbedeli teslim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:00

CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından il başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, dün destekçileri ile birlikte Konak ilçesindeki il binasına giriş yaptı. Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ardından il binasına gelen Gümrükçü taraftarlarıyla eski il başkanının taraftarları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

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 CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturan Gümrükçü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Genel Başkan'ın talimatıyla yola çıkarak bir il yönetim kurulu oluşturma sürecinin olacağını belirterek, "Hiç kimseyi görevden almaya gelmedim. CHP çatısı altında kalmak isteyen arkadaşlarla yol yürüyeceğimi buradan ifade ettim” dedi.

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin de Gümrükçü, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı koyacak, katkı koymak isteyen herkese kapımız açıktır. İzmir için CHP'li ya da CHP'li olmayan, hangi partiden üye olduğu önemli değil, İzmir halkı için görüşürüm" diye konuştu.

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#CHP#İzmir#Arbede

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