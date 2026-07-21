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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan istifa ettiğini duyurdu

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#CHP#Murat Bakan#Yeni Parti
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan istifa ettiğini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 16:23

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan "Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz." ifadelerini kullandı

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum.

Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

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#CHP#Murat Bakan#Yeni Parti

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