CHP İzmir İl Kongresi’nde liste kavgası

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CHP İzmir İl Başkanlığı, yeni yönetimi belirlemek için dün Gaziemir Fuar İzmir C Hol’de sandık başına gitti. 38’inci Olağan İzmir İl Kongresi’nde liste krizi yaşandı. Çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında gerginlik çıktı.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Konuşmaların ardından, divana blok liste önerisi getirildi. Seçimin çarşaf listeyle yapılmasını isteyenler, öneriye tepki gösterince kongrede arbede yaşandı. Bir grup, slogan atarak kürsüye yürüdü. Kalabalık, salonun içinde birbirini iterek ilerledi. Gerginliğin tırmanması üzerine çarşaf liste ve blok liste ile seçime girmek isteyenler arasında yumruklaşma başladı. Arbedede protokol üyelerinin önündeki cam sehpalar kırıldı, sandalyeler devrildi. Arada kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu polis eşliğinde güçlükle salondan çıkarıldı. Polis ekiplerin araya girmesi üzerine gerginlik son buldu. Divan Başkanı Zeynel Emre, “Değerli arkadaşlar, olmaz. Sakin olun. CHP’ye bu yakışmaz. Lütfen. Yerinize oturun, sakin olun” uyarısı yaptı. Uyarıların ardından kongreye 20 dakika ara verildi.

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‘BABAEVİNDEN HELALLİK ALDIM’

Partisinin genel başkanlığı için adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel kongrede yaptığı konuşmasında, “Cumhuriyet’i yöneten büyük ihtilal mücadelesinde CHP’yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim” dedi.