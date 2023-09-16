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CHP İzmir İl Kongresi karıştı: Tunç Soyer arbedenin arasında kaldı... Polis müdahale etti

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#CHP#İzmir#Kongre
CHP İzmir İl Kongresi karıştı: Tunç Soyer arbedenin arasında kaldı... Polis müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 15:53

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi'nde, çarşaf liste-blok liste anlaşmazlığı arbedeye döndü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, arbedenin arasında kaldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), geçtiğimiz seçim sürecinin ardından başlayan kongreler süreci İzmir'de devam ediyor. 38'inci Olağan İzmir İl Kongresi, Gaziemir Fuar İzmir'de başlarken 617 delegenin kullanacağı oylarla yeni il başkanı belirlenecek. Kongrenin gerçekleştiği salonda ise liste krizi meydana geldi. Çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında gerginlik çıktı.

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BAŞKANLAR ARADA KALDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koruma ekibinin protesto edenleri kürsüden uzak tutması için müdahale etmesi sonrası gerginlik kavgaya dönüşürken, yumruklar konuştu. Kongrede, tüm uyarılara rağmen kavga büyürken, blok liste ve çarşaf liste taraftarı gençler birbirine girdi. Divan başkanının uyarıları kavgayı yatıştırmada yetersiz kalırken, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat araya girdi. Ancak Polat’ın müdahalesi de işe yaramadı. Çıkan kavga Şenol Aslanoğlu’na yönelirken, Aslanoğlu ve Tunç Soyer, polis eşliğinde güçlükle salondan salondan çıkarıldı.

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#CHP#İzmir#Kongre

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