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CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gerginlik! Binadan çıkarıldılar

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#CHP#Çağatay Güç#İzmir
CHP İzmir İl Başkanlığında gerginlik Binadan çıkarıldılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 15:34

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda görevden alınan il başkanı Çağatay Güç'ün destekçileri ile yerine atanan eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik, Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılması ile sona erdi.

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CHP İzmir İl Başkanı kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınırken, yerine eski eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi.

CHP İzmir İl Başkanlığında gerginlik Binadan çıkarıldılar

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Olayın ardından Güç, dün il binasına gelip, nöbet tutmaya başladı. Bugün, Gümrükçü için il binasına çiçek getiren bir grup partili ile Çağatay Güç'e destek amacıyla binada bulunanlar arasında tartışma çıktı.

CHP İzmir İl Başkanlığında gerginlik Binadan çıkarıldılar

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Gerginlik, Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılması ile sona erdi.

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#CHP#Çağatay Güç#İzmir

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