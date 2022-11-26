CHP-İYİ Parti arasında yeni gerilim... Akşener'e çağrı yaptı: Kulağı çekilmeli

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6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması sürerken İYİ Parti-CHP arasında yeni bir gerilim yaşandı. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına açıktan karşı cephe almasına CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan yanıt geldi.

"KULAĞI ÇEKİLMELİ"

Altay katıldığı programda Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını vererek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz" dedi.

Engin Altay, "6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini de kullandı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN YANIT GELDİ: KULAK ÇEKMEYİ DOĞRU BULMADIĞIMIZ İÇİN İYİ PARTİ'DEYİZ

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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından Engin Altay'a yanıt verdi. Ağıralioğlu şunları söyledi:

"Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı."