Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP-İYİ Parti arasında yeni gerilim... Akşener'e çağrı yaptı: Kulağı çekilmeli

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İYİ Parti#6'Lı Masa
CHP-İYİ Parti arasında yeni gerilim... Akşenere çağrı yaptı: Kulağı çekilmeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 10:14

6'lı masadaki İYİ Parti-CHP geriliminde yeni bir tartışma daha yaşandı. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı cephe alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. Altay, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun son dönemdeki çıkışları nedeniyle kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını verdi.

Haberin Devamı

6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması sürerken İYİ Parti-CHP arasında yeni bir gerilim yaşandı. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına açıktan karşı cephe almasına CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan yanıt geldi.

"KULAĞI ÇEKİLMELİ"

Altay katıldığı programda Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını vererek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz" dedi.

Engin Altay, "6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini de kullandı.

Gözden Kaçmasın

Muharrem İnce: Görüşmelerimiz, 6lı masa görüşmelerine benzemeyecekMuharrem İnce: Görüşmelerimiz, 6'lı masa görüşmelerine benzemeyecekHaberi görüntüle

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN YANIT GELDİ: KULAK ÇEKMEYİ DOĞRU BULMADIĞIMIZ İÇİN İYİ PARTİ'DEYİZ

Haberin Devamı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından Engin Altay'a yanıt verdi. Ağıralioğlu şunları söyledi:

"Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı."

Gözden Kaçmasın

AK Parti ve İYİ Parti arasında neler oluyorAK Parti ve İYİ Parti arasında neler oluyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#İYİ Parti#6'Lı Masa

BAKMADAN GEÇME!

1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası
Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası
Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası