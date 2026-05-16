CHP İstanbul’da yine erteleme

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 07:00

CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kongre davasıyla söz konusu dava dosyasının birleştirilmesi için muvafakat (onay) talebi gönderilmesine karar verdi.  

Davanın 2 Eylül 2025’teki duruşmasında mahkeme, CHP 38’inci Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun ‘Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına’ karar vermişti. Eski milletvekili Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap kayyum olarak atanmıştı. Babacan ve Gürbüz daha sonra heyetten çekilmişti.

KONGRE DAVASINDAN ONAY İSTENDİ

Dünkü duruşmada davacı Özlem Erkan’ın avukatı İlkay Orhan davanın kabul edilmesini talep etti. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise “İstinafın son kararları İstanbul mahkemelerinin yetkisi olmadığı yönünde” dedi. Hâkimin, “Aynı daire bizim dosyamıza yetkilisin demişti. O zaman kendi kararını değiştirdi. Peki dosyalara Ankara’da hangi mahkeme bakacakmış?” sorusu üzerine Çağlayan, “Bu kararlar çok yeni, henüz esas almadı” yanıtını verdi. Hâkim, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki kongre davasıyla, dosyanın birleştirilmesi için muvafakat (onay) talebinin gönderilmesine karar verdi. Duruşma 10 Temmuz’a ertelendi.

 

