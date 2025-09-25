CHP İstanbul’da olağandışı bir kongre

Haberin Devamı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara kararla, CHP’nin 38’inci İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i görevden uzaklaştırırken yerine Gürsel Tekin’i geçici olarak görevlendirmişti.

MAHKEME: DURDURULSUN

Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde dün gerçekleştirilen CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi öncesi Çevik Kuvvet geniş güvenlik önlemleri aldı. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na kongrenin tedbiren durulmasına ilişkin müzekkere yazdı. Bunun duyulmasının ardından delegelerin içeri girerek hazirunu imzalaması istendi. Kongre saat 11.35’te Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın konuşmasıyla resmen başladı. Ancak saat 12.20 sıralarında, İstanbul 6’ncı İcra Dairesi İcra Müdür Yardımcısı, mahkemenin ‘kongrenin durdurulması talebini’ tebliğ etmek üzere merkeze geldi. Tebliğden önce CHP avukatları ve milletvekilleri, icra müdür yardımcısını kongre alanına girmeden durdurdu. Bu sırada, CHP’nin 38’inci İstanbul Olağan İl Kongresi iptali için başvuru yapan Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç da geldi. Karara itiraz eden CHP’liler ile Kılıç arasında zaman zaman tartışma yaşandı. CHP’liler, karara itirazlarını beş sayfalık bir beyanla sundu.

YSK: DEVAM ETSİN

İstanbul’da gerginlik sürerken YSK, Sarıyer İlçe Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda saat 13.30’da olağanüstü toplandı. Toplantının ardından Başkan Ahmet Yener kararı “Kongre sürecinin durdurulması Anayasa’nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar vermiştir” sözleriyle duyurdu. YSK kararı üzerine icra memurları kongre alanından ayrıldı. Delegeler, 14.00 gibi oy verme işlemlerine başladı. Gürsel Tekin, delege olmadığı için oy kullanamadı.

ÖZGÜR ÇELİK 389 OYLA SEÇİLDİ

Kongrede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi için usulen yönetimi düşürecek “güvensizlik oyu” verildi. 583 delegeden 414’ünün oy kullandığı kongrede, 25 geçersiz oya karşı 389 geçerli oyla yeniden il başkanlığına seçilen Çelik, “Delegelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’ni mahkeme kararlarının dizayn edemeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur. İstanbulumuza ve ülkemize hayırlı olsun” diyerek delegelere teşekkür etti.

TEKİN: GÖREV YARGIDAN

Mahkemenin kayyum atadığı Gürsel Tekin ise “Kongre tartışması içine girmiyorum, hiç de girmedim. Görevimiz yargı tarafından verilmiştir. Ayın 26’sında tedbirin kaldırılması ile ilgili itiraz edilmiş, tedbir kalktığında arkadaşlarımızı çiçeklerle, güllerle karşılayacak durumdayız” dedi.

YAVAŞ’TAN ‘HEDEF BENİM’ ÇIKIŞI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik konser operasyonuyla ilgili iddiaları yanıtlarken itibarsızlaştırılmak istendiğini belirterek, “Ben bu dosyada yokum ama demek istiyorlar ki ‘Mutlaka bir şey bulun, bir şekilde yargılamanın yolunu açın.’ Ama şunu söyleyim, doğru duvar yıkılmaz” dedi. Yavaş, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

NE YERİM NE YEDİRİRİM

“1999’dan beri kamu görevi yapıyorum. İktidarın önünde benim bütün bilgilerim mevcut, değil mi? Benimle ilgili en ufak bir şey bulabilselerdi şimdiye kadar elinden geleni yapmazlar mıydı? Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Sonuna kadar ne yiyeceğim ne de yedireceğim. Olay ortaya çıkar çıkmaz derhal teftiş kuruluna başvurduk. Geçmişe dönük konserleri tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte kamu zararı çıkmadı. Bu rakamı neye göre çıkarttığını bilmiyoruz. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, eğer pahalı yapmamışsa da aklanırlar.

Diyorlar ki ‘Paraları konserlere vermişler.’ Konser yapmayan yer var mı? Bizim yaptığımız konserler 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim. Özellikle milli günlerimizi çok kuvvetli bir şekilde kutlamak istiyoruz.

Bugüne kadar hakkımda 109 şikâyet yapıldı, 100 küsuru suç unsuru yok diye kapatıldı. Elbette kapatılacak. Kendimize sonuna kadar güveniyoruz.

(Melih Gökçek’in attığı mesajlar) Gece, Ankara’nın en büyük trolü tweet attı. ‘Sabaha karşı operasyon var’ dedi. Şimdi de tepkiyi görünce ‘Yok ben onu kastetmedim’ diyor. Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez. Gökçek dönemi dosyalarından ihaleye fesat, kamu zararı iddiasıyla 100’e yakın şikâyetimiz oldu. 55 dosyada bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi, 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verildi. Ankara’da tam 4 bin bilirkişi var listede. Fakat bizim bütün yaptığımız şikâyetler hep aynı bilirkişiye gitti.

‘Bir konsere 40 milyon lira verilir mi’ deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri bir mankene 41 milyon lira verdiler.”

İDDİALARI YANITLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyesine yönelik konser operasyonuyla ilgili iddialara yanıt verdi. Yavaş “Teftiş ettik, bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. İstedikleri kadar şikâyet etsinler, kendimize güveniyoruz” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: CHP’Yİ SEÇİLMEMİŞLER YÖNETEMEZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’ne mesajında, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanlığını da genel merkezini de kongre ve kurultayla seçilmemiş kimseler yönetemez” dedi. Özel’in mesajı şöyle:

“Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bizim ilk kurultayımız Sivas Kongresi’dir. Partimiz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile kurulmuştur. Biz bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyet’i kuran, halkın umudunu her koşulda büyüten, demokrasi fikrine inanan, partili rekabeti getiren partiyiz. 102 yılda çok bedel ödedik. Bugün de ödüyoruz. Ancak hiçbir zaman milletin iradesinin üstünde bir güce inanmadık, inanmıyoruz.

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar, halkın iradesini yok sayan girişimler ve seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasi yok edilmiştir. Millet iradesini hiçe saymaya kalkışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine mücadelemizi daha da büyütecektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanlığını da genel merkezini de kongre ve kurultayla seçilmemiş kimseler yönetemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar. Enerjimiz yüksek; bitiremezler. İrademiz çeliktendir; bükemezler. İnsanımız yüreklidir; korkutamazlar. Yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle olağanüstü kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yol arkadaşlarıma ve örgütümüzün fedakâr emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

FİLİSTİN’İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen ‘Filistin’e destek’ mitingine katıldı. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bugün burada mazlumların yanında durmaya geldik. 710 gündür Gazze’de devlet eliyle yapılan bir soykırıma ve buna yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde, tarihin doğru tarafında olmaya, katliamın karşısında durmaya geldik. İngiltere’nin, Fransa’nın, Kanada’nın, Avustralya’nın son dönemde Filistin’i tanımaları son derece önemli. İkinci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonal’de, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin, sol ve sosyal demokrat partilerin oluşturduğu Avrupa Sosyalist Partisi, PES’in kongrelerinde, liderler toplantılarında bugüne kadar olduğu gibi ekim ayı boyunca en üst düzeyde gayreti göstermeye, en doğru metinlerin ortaya çıkması, en katı yaptırımlar için mücadele vermeye devam edeceğiz.

TRUMP’IN KARŞISINA ÇIK

Filistinliler bizim kardeşimiz, onları yalnız bırakmayacağız. Trump dün Birleşmiş Milletler’de konuştu. Filistin’i tanıyan ülkelere tepki gösteriyor. Diyor ki, ‘Bunlar Hamas‘ın yaptıklarını ödüllendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Onlara kızıyorum’ diyor. Ardından Erdoğan çıktı. Hepimiz döndük, baktık. Trump’a eleştiri yok. Erdoğan’a son çağrımdır, Trump’ın karşısına geç ve de ki ‘Ey Trump, Netanyahu senin dediğin gibi bir savaş kahramanı değil, savaş suçlusudur. İnsanlık suçu işliyor’ de. ‘Amerika’dakilerin eline, Filistinli masumların kanı bulaşıyor’ de. Bunları diyebilirsen Amerika dönüşü Esenboğa’da ana muhalefet lideri olarak seni karşılayacağım, seni tebrik edeceğim.”