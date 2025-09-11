CHP İstanbul’da nöbete devam

Haberin Devamı

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi devralmak için 8 Eylül Pazartesi günü geniş güvenlik önlemi altında polis eşliğinde binaya girmişti. CHP Genel Merkezi de Sarıyer’deki İl Başkanlığı binasını kapattıklarını, bu binanın artık Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağını, yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını Bahçelievler’e taşıdıklarını açıklamıştı.

100 PLASTİK SANDALYE

Sarıyer’deki binaya çıkan yollar yine polis tarafından kapatılırken, öğleden sonra yan yollardan biri trafiğe açıldı. Bina içinde ve dışında polis sayısı azaldı. Öğle saatlerinde CHP’liler tarafından basın mensuplarına ve polislere dağıtılmak üzere 100 plastik sandalye ile kolilerle su getirildi. Tekin ile birlikte atanan heyette yer alan Erkan Nartap da binadaydı. CHP genel başkan yardımcıları, Parti Meclis üyeleri ve milletvekillerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir heyet ise binada nöbette tuttu.





BAHÇELİEVLER’E GİTSİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yaptığı açıklamada, “Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruları yaptık. Bu binanın derhal açılması lazım” dedi. “Gürsel Tekin nerede çalışacak?” sorusuna Özçağdaş, “Bu bina İstanbul İl Başkanlığı değil. Kendisi eğer kayyum görevi yerine getirecekse, Bahçelievler’e gidebilir” yanıtı verdi.

GÜRSEL TEKİN 10 DAKİKA UĞRADI

Önceki gün Sarıyer’deki eski CHP İstanbul il binasına gitmeyen Gürsel Tekin, dün öğle saatlerinde geldi. Binaya girerken basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Tekin, “Sevgili basın mensubu arkadaşlarımız, bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgim yok. Sadece size söz verdiğim için geldim. Çok yiğit, çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Biraz önce ölüm haberini aldım. Şimdi oraya gideceğim. Sizden ricam şu, bugünden itibaren biz işimize, gücümüze bakacağız. Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun” dedi. Açıklamanın ardından binaya giren Tekin, 10 dakika sonra binadan ayrıldı.