CHP İstanbul’da makam savaşı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı ara kararla CHP’nin 38’inci İstanbul İl Kongresi, 2 Eylül 2025’te iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile 196 kişiden oluşan Üst Kurul-Kurultay Delegeleri’nin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmişti. Mahkeme, daha önce de İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan geçici yönetimi görevlendirmişti. CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin de 8 Eylül 2025’te il binasına giderek koltuğa oturup, göreve başlayacağını duyurmuştu. Mahkeme kararı ile CHP İstanbul il yönetimine atanan heyette yer alan, Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, 5 Eylül 2025’te heyetten çekildiğini açıklamıştı.

YOLLAR KAPATILDI

Gürsel Tekin’in il binasına gideceğini açıklamasının ardından partililer bina çevresinde toplanma çağrısında bulundu. İstanbul Valiliği, önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının da bulunduğu Sarıyer ile Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Şişli’de 3 gün süre ile toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi etkinlikleri yasakladı. CHP İl binasındaki partililer ise geceyi binada geçirdiler. Dün de Gökhan Günaydın ve Cemal Enginyurt’un da arasında bulunduğu bazı partililer il binasının alt girişinde yolda sandalyelere oturarak insan zinciri oluşturdular.

Önceki gün akşam saatlerinde Sarıyer’deki CHP il binasının etrafı polis tarafından çevrilirken, il binasına giden tüm yollar da polis tarafından kapatıldı. Binaya giriş çıkışlar engellendi.

‘ŞEMSİYE’ İSTEMEDİ

Gürsel Tekin’in il binasına geleceğini öğrenen CHP’li yöneticiler, olumsuz bir durum oluşmaması için dışarıdaki partililerin il binasına girmesini istedi.

“Ben o binaya hiç polisle girmedim, girmem” diyen Gürsel Tekin ise dün saat 13.15 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önüne gitti. Gürsel Tekin gelmeden önce güvenlik önlemi alan emniyet görevlileri, basın açıklaması yapacağı esnada Tekin’e herhangi bir cismin atılmasını engellemek için de şemsiyelerle önlem aldı. Ancak Gürsel Tekin’in “İstemez” demesi üzerine şemsiyeler kaldırıldı.

Polis tarafından oluşturulan güvenlik koridoru arasında otomobilinden inen Tekin, il binasının bahçesine girmeden, yolda basın açıklaması yaparak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, açıklama yaparken il binasının bahçesinden zaman zaman pet şişe fırlatıldı. Tekin, “Hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler” dedi. “Partililerin tepkisi var. Neye bağlıyorsunuz?” diye sorulması üzerine Tekin, “Partililer değildir. Partililerin bana tepkisi olmaz” diye yanıt verdi.





OTOMOBİLDE BEKLEDİ

Tekin, yaptığı açıklamanın ardından tekrar otomobiline binerek bir süre burada bekledi. Tekin otomobilinde beklerken, partililer CHP İl Başkanlığı binasının bahçesinde Tekin’in aleyhine slogan attı. Polis anons yaparak, “Attığınız sloganlar kanunsuzdur’ diyerek partilileri uyardı. Polis, il binasının bahçesine girmek isteyince partililerle arbede yaşandı. Biber gazı ve su sıkarak il binasının bahçesine giren polis, Tekin’in de bahçeye girmesi için kalkanlarla koridor oluşturup, partililerin fırlattığı sandalyeleri topladı.

ÖNCE BASIN ODASINDA

Polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan il binasının bahçesine giren Tekin, bir süre burada bekledikten sonra 14.48’de il binasının içine girerek kapının girişinde bekledi. İl binası polis tarafından boşaltılırken Tekin de giriş katındaki basın odasında beklemeye başladı. Daha sonra polis, basın odasından basın mensuplarını dışarı çıkarttı. Tekin, saat 19.30 sıralarında açıklama yapmadan eski CHP İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.

TEKİN: KAYYUM DEĞİLİZ

Binaya girmeden önce basın açıklaması yapan Gürsel Tekin özetle şunları söyledi: “ Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum, o gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak, birbirlerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. ‘Yapmayın’ dedim. ‘Yarın yüz yüze bakacaksınız’ ne yazık ki günün sonunda maalesef 1.5 yıldır süren bir sorun, mahkeme koridorlarına düştü ve mahkeme bir karar aldı. Şikâyet edenler CHP’liler, taraflar CHP’liler, bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt’ta, kayyum Şişli’de.





İlk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz, gerek delegenin gerekse mevcut il başkanının, yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce bertaraf etmektir. Bütün bu sorunların çözülebilmesi için sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti, devam ediyor. Şimdi partimizin bir an önce adliye koridorlarından çıkması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin biz kayyum değiliz.”

ARBEDE VE GÖZALTI

Kalabalığın bina çevresinde toplanmasının ardından dağılmaları için uyarıda bulunan çevik kuvvet polisleri, kalabalığa biber gazlı müdahalede bulundu. İl binası etrafında çıkan arbedede bazı vatandaşlar gözaltına alındı. Göstericileri il binası etrafından uzaklaştırmak isteyen çevik kuvvet polisleri, barikatların sınırını il binasına çıkan yollara kadar indirerek güvenlik önlemleri aldı.





CHP’DEN İL BİNASINI KAPATMA KARARI

CHP Genel Merkezi, Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuruda İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ni yapıp, yeni il yönetimi seçilene kadar İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını Bahçelievler İlçe Binası’nda yürüteceği belirtildi. İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül 2025’te yapılması için de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı.