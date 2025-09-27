CHP İstanbul’da iki başkan

Haberin Devamı

CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül’de ara kararını açıklamıştı. Mahkeme ara kararında, kongrede il başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in, İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun ‘Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına’ karar vermişti. Aynı kararda, daha önce İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

CHP ise 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararına itiraz etmişti. Mahkeme de CHP’nin ‘İhtiyati tedbir’ kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak değerlendirilmesine karar vermişti.

‘KANUN GÖZARDI EDİLDİ’

İstanbul 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan şunları söyledi: “Bu dava bir olağanüstü kongre çağrısı davası olmadığından herhangi bir heyetin atanması da mümkün değildir. Kanunun tarif ettiği sürece seçimlerin seçim kurullarınca yapılabileceği ve iptal edilebileceği hükmü mahkemeniz kararınca tamamen göz ardı edilmiştir. Olağanüstü il kongresi yapılmaktayken tedbir kararımızın çerçevesinin dahi dışında bir müzekkere yazılmış ve kongrenin durdurulması istenmiştir. Hem tedbir kararı verdikten sonra olağan ilçe kongreleri hem de olağanüstü il kongresinin durdurulmasına ilişkin talep ve işlemler Yüksek Seçim Kurulu’nca incelenmiş ve kongrelerin yapılabileceğine karar verilmiştir.”

KONGRE HUKUKA AYKIRIDIR

Davacı Özlem Erkan’ın vekili avukat Cevahir Kılıç ise tedbirin devamına karar verilmesini talep ederek, “Müvekkilimin anayasal hak arama hürriyetinden kaynaklı ikame ettiği bu dava sebebiyle parti üyeliklerine son verilmiş ve böylelikle hak arama hürriyetine engel olmaya çalışılmıştır. Tedbir kararı icraya konmuştur. Tedbir merkezine istinaden genel merkeze ve MYK’ya kongrelerin yapılamayacağı hususu ihtar edilmiştir. Ancak buna rağmen CHP MYK’sı olağanüstü il kongresi yapılması konusunda seçim kurulundan aldıkları kararla kongrenin yapılması sürecini başlatmışlardır. Gerçekleşmiş olağanüstü il kongresi hukuka aykırıdır. Tedbir kararı olan bir il başkanının seçilmesi mümkün değildir” dedi.

HÂKİM: HAK KAYBI YOK

Duruşmada zaman zaman davalı CHP vekili Çağlar Çağlayan ile hâkim arasında gerginlik yaşandı. Avukat Çağlar Çağlayan’ın, “Burada 25 günlük hak kaybı oldu” demesi üzerine hâkim, “Hak kaybı yaşanacak bir şey yok” diye yanıt verdi. Avukat Çağlayan ise, “Nasıl olmaz? İl binasının önünde polis insanları darp etti” dedi. Hâkim de “Engellemeseydiler polisi o zaman. Beni farklı yere çekmeye çalışıyorsunuz. Sesinizi yükseltmeyin” diye tepki gösterdi. Mahkeme itirazları reddettiğini belirterek, tedbir kararının devamına hükmetti, İstinaf yolunun açık olduğunu belirtti.

TEKİN CHP’DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve 4 üyenin partiden ihraç edilmesine karar verdi. Kurul dün 22 kişi hakkındaki ihraç istemlerini ele aldı. Açıklamada, “Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesindeki ‘Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına; Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimsek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin, Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir” denildi.

ÖZEL: REDDİ HAKİM TALEP EDECEĞİZ

CHP Lideri Özel, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararını eleştirirken hâkime tazminat davası açacaklarını ve reddi hâkim talebinde bulunacaklarını söyledi. Özel, “Pazartesi günü mazbatamızla birlikte il başkanımız resmen görevine başlayacaktır. Asliye 45 de kumda oynamaya devam etsin” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun ‘bilirkişi davası’nı izledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Özgür Özel özetle şunları söyledi: “Değerli vatandaşlarımız bilsin ki ‘ahmak davası’, ‘çirkin davası’, ‘Satılmış davası’, ‘Nereden tutturabiliriz de Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı yapmayız’ davalarıdır. (CHP İstanbul İl Başkanlığı kararları) İstanbul’daki bu il kongresinin iptali için defalarca asliye hukuklara mahkemeler açıldı. Hepsi Ankara’ya yolladı. Çünkü tüzel kişilik Ankara’da. Hepsi Ankara 3’üncü Asliye Hukuk’ta birleşti ve esastan karara bağlanıp reddedildi.

PAZARTESİ GÖREVE

Buradaki 45’inci Asliye Hukuk... Akın Gürlek’in azmettirmesiyle, AK Partili kimliğiyle hakim olmuş birisinin nöbet haftasına ağustos ayında denk getirilmesiyle, sonra da daha biz savunma yapmadan mahkeme 24 Eylül’de görülecek diye biz o tarihte savunmaya çağrılırken, 2 Eylül’de tedbir kararı veren bir aparattan bahsediyoruz.

Pazartesi günü teslim edilecek mazbatamızla birlikte il başkanımız resmen görevine başlayacaktır. Asliye 45 de kumda oynamaya devam etsin. Bu hâkime karşı tazminat davası açacağız, ayrı konu. Reddi hâkim talep edeceğiz”

SALDIRI DALGASI VAR

CHP Lideri Özgür Özel, Dil Derneği’nin düzenlediği Dil Devrimi 93’üncü Yıl Kutlamaları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyona değindi. Özel konuşmasında “Bütün süreçleri en şeffaf yürüten, ihaleleri canlı yayınlamaya başlayan ve Türkiye’ye örnek olan, en titiz iç denetim mekanizmalarının işletildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yeni bir saldırı dalgası var. Hattı zatında saldırdıkları ne Ekrem İmamoğlu, ne Mansur Yavaş’tır. İstanbul’un iradesine saldırıyorlar, Ankara’nın iradesine saldırıyorlar. Türkiye’yi gelecekte yönetecek partiye, geleceğin iktidar partisine darbe yapmaya çalışıyorlar” dedi.

ABB SORUŞTURMASINDA 5 TUTUKLAMA

Öte andan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yürütülen konser soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede savcılık tarafından sorgulandı. Mehkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU’NDAN ‘BİLİRKİŞİ’ SAVUNMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı soruşturmalarda görev yapan bilirkişinin ismini açıkladığı gerekçesiyle yargılandığı davada dün hâkim karşısına çıktı. İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce, Silivri’de görülen duruşmada 2-4 yıl hapis ve siyasi yasak talep edilen İmamoğlu ve sanık avukatları hazır bulundu. CHP Lideri Özgür Özel de duruşmayı izledi. İmamoğlu savunmasında özetle “Böyle iddianame olamaz. Türk Ceza Kanunu’nda bilirkişi eleştirmek için rapor baktım bulamadım. Hele ki bize göre tarafsızlığını yitirmiş bir kişi söz konusuysa. Böyle bir şey olamaz, böyle bir yasa yok. Yasa yoksa suç yoktur” dedi. İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta yaptığı konuşmanın incelenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.