CHP İstanbul’da Başvuru tartışması

Haberin Devamı

Mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, eski yönetimden talep ettikleri karar defteri ve evrakların kendilerine verilmemesi üzerine yeni bir karar defteri alarak avukat Barış Demirkuş aracılığı ile Sarıyer 1’inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bu defterin açılışını yaptırdı. Tekin ayrıca avukat Demirkuş aracılığı ile Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na bir dilekçe vererek, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İl Kongre üyelerinin Olağanüstü Kurultay taleplerini içeren başvuru evrakı ve eklerinin bir örneğinin kendisine verilmesini talep etti. Tekin, evrakların kendisine gönderileceği adres olarak ise Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı eski binasını gösterdi.

KÜLLİYEN YALAN

Tekin, Hürriyet’e yaptığı açıklamada kendisinin kayyum olarak İstanbul İl Kongresi’ni düzenlemek üzere Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurduğu iddialarını “Külliyen yalan. Böyle bir başvurumuz yok” sözleriyle yalanladı. Tekin, yaptıkları başvuru sonucu karar defterinin kendilerine verildiğini ifade etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İl Kongre üyelerinin Olağanüstü Kurultay taleplerini içeren başvuru evrakı ve eklerinin örneğinin kendisine verilmesine ilişkin taleplerine ise yanıt verilmediğini belirtti.

Haberin Devamı

KARAR DEFTERİ İÇİN

Gürsel Tekin, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı eski il binasında, Çağrı Heyeti’nden Zeki Şen ve Erkan Narsap ile yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim, Sarıyer Seçim Kurulu’na evet bir başvurumuz var. Belki şimdi onlar da izliyor, heyecanla bekleyecekler, ‘Bu başvuru nedir?’ diye. Başvurunun konusu, maalesef biz ilk günden itibaren, bu binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Başvuru dilekçemiz burada. Karar defterimiz de burada. Çeşitli kararlarımızı da almışız. Tasdik etmişiz. Yerimizde bizim, karar defteri de seçim kurulu tarafından tasdik edilmiş. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil.”

YENİ DEFTER AÇILDI

Gürsel Tekin’in avukatı Barış Demirkuş tarafından yapılan açıklamada “İstanbul CHP İl Başkanlığı’na geçici kurul olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve ilgili heyet, önceki CHP İl Başkanlığı’ndan kuruma ait karar defteri ve resmi evrakları talep etmiştir. Geçici kurulun talepleri karşılık görmemesi ve karar defteri ile resmi evrakların il binasında bulunamaması, tarafımızca ilgili karar defterinin zayi olması hasebiyle yeni bir karar defteri alınıp Sarıyer 1’inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na karar defteri açılışı yapılmıştır” denildi.