CHP İstanbul yarışında 2. aday Canpolat

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CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in değişimciler adına adaylığını ilan etmesinin ardından gözler genel merkezcilere çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün İstanbul’a sürpriz bir çıkarma yaparak, aday kulisine dahil oldu. Kulislere göre, Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere CHP’nin İstanbul’daki delege gücüne sahip önemli isimleriyle bir dizi temas yürüttü. Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ve Kaftancıoğlu üzerinden yürüyen temasların sonunda da, değişimcilerin karşısına çıkarılacak aday konusunda Canpolat üzerinde uzlaşıldı. Kılıçdaroğlu’nun da desteğini alan Canpolat adaylığını yarın saat 18.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklayacak. Canpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuruluşunun 100. yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığı’na adayım. Geçmişte başardık. İstanbul’da bu rejime hayır dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikâyemizi birlikte yazalım” dedi.

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Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecinin başında İstanbul için “genç ve dinamik bir il başkan adayı” profili çizdiğine de dikkat çekilerek, son anda üçüncü bir adayın daha çıkıp çıkmayacağı da merak konusu oldu. Bu konuda da adı kulislerde sıkça konuşulan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Selçuk Sarıyar işaret edilirken, genel merkez çevreleri ise “Genel Başkan’ın işaretinden sonra bizim tarafta başka bir adayın çıkması düşünülemez” dediler.

İMAMOĞLU DA SAHADA

CHP’deki değişimcilerin asıl lideri olarak nitelenen Ekrem İmamoğlu da kurultay süreci için sahaya indi. İmamoğlu dün İBB’nin meclis üyeleriyle bir araya geldi. İmamoğlu’nun davetinin, görevleri nedeniyle kendileri de belediye meclis üyesi olan CHP’li ilçe belediye başkanlarını da kapsadığı belirtildi. Bazı belediye başkanlarının toplantıya katılmaması İstanbul’daki kurultay sürecine ilişkin kutuplaşmanın işareti sayılırken, İmamoğlu’nun yakında ilçe başkanları ile de bir araya gelebileceği belirtildi.





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KADERİN CİLVESİ

Cemal Canpolat’ın il başkanlığı binasındaki adaylık açıklaması sırasında kendisine, Kaftancıoğlu ev sahipliği yapacak. Kaftancıoğlu’nun, 5.5 yıl önceki kurultayda yendiği Canpolat için şimdi hem adaylık kulisini yürütmesi hem de adaylık açıklamasında ev sahipliği yapması ise CHP kulislerinde “kaderin cilvesi” yorumlarına yol açtı. Canpolat’ın basın toplantısına çok sayıda il ve ilçe yöneticisiyle birlikte milletvekili ve ilçe belediye başkanının da katılması bekleniyor.

İKİ ADAYLA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Merkezi’nde dün akşam sürpriz iki görüşme gerçekleşti. İstanbul adayları Çelik ve Canpolat Ankara’da Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüştü. Çelik, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız İstanbul Kongresi’nin demokratik şekilde gerçekleşmesini temenni ederek, adaylık sürecimde başarılar dilediler. Genel Başkanımızın açtığı yolda hedefimiz İstanbul’u yeniden kazanmak ve genelde de iktidar olmaktır” dedi.