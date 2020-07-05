CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’den İBB'ye tepki: Çok ayıp

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Habertürk TV'de katıldığı bir programda partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bellini'nin olduğu iddiası ile Londra'dan 6.5 milyon TL'ye alınan, ek ödemeleri ile 8 milyon TL'yi bulan Fatih Portresi'nin sahte olduğunu ifade eden Kesici, "Böyle ciddiyetsizlik olmaz" dedi.

Kesici, "Fatih Sultan Mehmet portresi" için İBB'ye şu ifadelerle yüklendi:



"Çok ayıp, bunu da çok ayıplıyorum. Bellini'ni ayarında bir ressam Fatih tablosunu yapacak, bunu müzayede organizasyonu, ne olduğunu, in midir cin midir ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu böyle reklam yapılmaz. Çok yanlış kardeşim. Kim, kim ya bu? Ressamı kim? Bellini'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen... Bu ne ya, böyle ciddiyetsizlik olur mu? 1 hafta böyle reklam için, in mi cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için... Tabloyu ister al ister alma, bunu Bellini diye satma. 6.5 milyon lira etmez, en az 6.5 milyar lira eder o."