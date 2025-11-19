CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin davada duruşma 15 Nisan'a ertelendi

Haberin Devamı

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Seval Adalı, 2019'da Şişli Belediyesi Meclis Üyesi olduğunu aynı zamanda avukatlık yaptığını, o dönem CHP'nin "Bir Tuğla da Sen Koy" isimli bağış kampanyasına bağışta bulunduğunu söyledi.

Hatırladığı kadarıyla 30-40 bin lira civarında bağış yaptığını, siyasi partide faaliyet göstermesi nedeniyle buradaki konumu ve itibarının önemli olduğunu, bu nedenle bağışın parti içinde görünür olmasını sağladığı için önemsediğini ve elden yapmayı tercih ettiğini öne süren Adalı, il başkanlığından bağışa ilişkin makbuzların daha sonra düzenleneceği söylendiği için ısrarcı olmadığını iddia etti.

Sanık Adalı, makbuz almamasında suç kastıyla hareket etmediğini belirterek beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bilgi istemli yazı yazılarak CHP'nin 2019 yılına ilişkin mali denetimi yönünden yapılan incelemenin akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Duruşma, diğer eksik hususların giderilmesi için 15 Nisan 2026'ya ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 11 Mart'ta X sosyal medya platformunda birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirlenemeyen bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu kaydediliyor.

İddianamede, Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu aktarılıyor.

Soruşturmaya konu taşınmazların hangi tarihte kim tarafından satın alındığının tespiti amacıyla Sarıyer Tapu Müdürlüğüne yazı yazıldığı, tapudan gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği'nde 6 Kasım 2019'da "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlendiği, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği bildiriliyor.

İddianamede, "Bir Tuğla Da Sen Koy" adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Siyasi Partiler Kanunu'nun "bağışlar" ve "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddelerine değinilen iddianamede, "Kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerekmektedir." bilgisi veriliyor.

İddianamede, bağış kampanyası kapsamında bağışta bulunmak isteyen kişilerin, parti banka hesaplarına para göndermek suretiyle bağışta bulunabilecekleri gibi, siyasi parti temsilcisi olarak hareket eden birden fazla kişiye veya parti sorumlusuna da bağışta bulunabileceklerine işaret edilerek, "Bu nedenle bağışı kabul eden parti sorumlusunun resmi olarak yetkilendirilmiş kişi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bulunduğu konum ve parti içindeki durumu itibarıyla bağış kabul edebileceği varsayılan ve bağışı kabul eden kişilerin 'bağış kabul eden parti sorumlusu' olarak kabul edilmesi gerekir." ifadeleri kullanılıyor.

İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsünbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.