×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 14 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#CHP İstanbul İl Başkanlığı#Sosyal Medya Soruşturması#İstanbul Valiliği
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 14 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 00:16

İstanbul Valiliği'nin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylarla alakalı "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet ettikleri" gerekçesiyle 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla alakalı halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili çalışma yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 14'ü yakalanırken, 10 şüphelinin firari olarak aranmasına devam ediliyor.

Öte yandan savcılık, gözaltındaki 14 şüpheliden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP İstanbul İl Başkanlığı#Sosyal Medya Soruşturması#İstanbul Valiliği

BAKMADAN GEÇME!