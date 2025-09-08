×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto

Güncelleme Tarihi:

#CHP İstanbul İl Başkanlığı#Protesto#Görevden Uzaklaştırma
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 00:07

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, mahkemenin "tedbiren görevden uzaklaştırma ve geçici kurul atama kararı" ile İstanbul Valiliğince toplantı ve gösterilerin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

CHP İstanbul Gençlik Kollarınca, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılarak geçici kurul atanmasının ardından İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik'e ve partiye destek vermek için İstanbul İl Başkanlığı önünde saat 23.00'te toplanma çağrısı yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto

İstanbul Valiliğince de bazı ilçelerde 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin yasaklanmasının ardından polis ekiplerince CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, binanın bulunduğu alana çıkan yolları giriş ve çıkışa kapattı. Ekipler, il binasının önüne ilerlemeye çalışan partililere izin vermedi.

Haberin Devamı

Kalabalığın il binası önündeki bekleyişi sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP İstanbul İl Başkanlığı#Protesto#Görevden Uzaklaştırma

BAKMADAN GEÇME!