CHP İstanbul İl Başkanlığı davası: Gürsel Tekin görevine devam edecek

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8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik'in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde 'İrade fesatı haller' ve 'Suç kapsamlı eylemler' bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos'ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'Kongrenin iptali' talebiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar verdi. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verildi. CHP'nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, CHP'nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti.

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‘TEDBİR KARARLARI KALDIRILABİLİR’

CHP Genel Başkanlığı avukatı, “Dosyaya giren müzekkere cevaplarına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep ediyoruz. Ana dosya Yargıtay’da temyiz incelemesindedir, bunun sonucu beklensin. Birleştirme ve yetkisizlik itirazlarımızı geri alıyoruz. Mahkeme takdir ederse tedbir kararı kaldırılabilir. Bu takdirde Genel Merkez, İstanbul İl Yönetimi’ne atama yapacaktır” dedi.

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Özgür Çelik’in avukatı Çağdaş Karaküçük ise, “İl Kongresi’ne ilişkin devam eden bir ceza yargılaması söz konusudur. Bu yargılamada müvekkilin beraat etmesi ihtimali, bu davada iddia edilen fiilin de gerçekleşmediği tartışmasını doğuracaktır. Genel Merkezin atama yapıp yapmaması hususunda mahkemenin bir dahli bulunmamaktadır. Kaldı ki Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararı ile bugün arasında da mevcut durum açısından bir fark bulunmamaktadır. Bu karardan önce de Genel Merkezin atama yetkisi vardır. Ancak mahkeme buna rağmen tedbir kararını kaldırmamıştır. Dava neticelenmeden verilen tedbir kararı, esasa etki edecek nitelikte olup kaldırılmasını talep ederiz” dedi.

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GÜRSEL TEKİN VE HEYETİ GÖREVE DEVAM EDECEK

Mahkeme, taraflara tedbir kararına ilişkin görüşlerini sunmaları için 2 hafta süre verdi. Ara kararda, Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine hükmedildi. Duruşma, 16 Ekim 2026 tarihine ertelendi.