CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu... Dicle Canova son kulisleri aktardı

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul Kongresi, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, Özgür Çelik 342 oy, Cemal Canpolat 310 oy aldı. 32 oy farkı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

"DEĞİŞİMCİLERE GÖRE İSTANBUL'U ALAN KURULTAYI ALIR"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, il kongresi sonrası CHP ile ilgili şu kulis bilgilerini aktardı:

Değişimciler için psikolojik üstünlük sağlanmış durumda. Onlarla bira konuşup nabız tutmaya çalıştım. Önümüzdeki süreç için bazılarının daha dikkat etmesi gerekecek mesajlarını veriyorlar. Kastettikleri elbette ki genel merkez. İstanbul'da delege sayısı 196. Büyük oranda blok hareket etmezler.

Haberin Devamı

Özgür Çelik’i destekleyip Kılıçdaroğlu’na oy vereceklerin az olduğu söylenir. Yüzde 80-90 oranında blok hareket edip değişimden yana hareket eder İstanbul delegesi şeklinde yaklaşım var. Bu tablonun diğer illere de yansıyacağı şeklinde beklenti var o cenahta.

Birçok il İstanbul sonucunu bekliyordu diyorlar. Burada da örneği doğu ve güneydoğudan veriyorlar. Önümüzdeki günlerde devam ediyor. Ağrı, Bitlis, Van, Tunceli, Iğdır gibi illerin kongreleri var. Değişimcilerde İstanbul sonucundan etkileneceği görüşü var. Parti içinde de İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır psikolojisi geçerli. "İstanbul'u alan partiyi de alır" yaklaşımı parti içinde çok daha fazla değişimciler tarafından pompalanacak.

Henüz sessizliğini koruyan bir çok büyükşehir belediye başkanı da var. Bazı isimler İstanbul'daki sonucun ardından Kılıçdaroğlu’nun yeniden bir değerlendirmeye gidebileceğini, adaylık konusunu gözden geçirebileceğini düşünüyor.

13 il kaldı. Değişim isteyenlerin bu illerde daha çok etkili olması bekleniyor.

Seçmenden gelen tepki mesajlarında Kılıçdaroğlu ile gidilen yerel seçimlerde kayıpla çıkılacağı inancı, birçok seçmenin artık sandığa gitmeyeceği görüşü, tüm bunların delege bazında da etkili olabileceği var değişim kanadında.

Haberin Devamı

İmamoğlu’nun yakınları ile konuştuğumda İBB başkan adayı olarak kurultaya girecek. Değişimin gerçekleşmesi için de bundan sonra ne gerekirse yapar mesajları veriliyor. Özgür Özel'e de desteğinin süreceğinin altı çiziliyor. Kurultaydan çıkacak sonuçtan çok yerel seçimin sonucunun etkili olması bekleniyor.