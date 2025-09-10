CHP, İstanbul binasını taşımıştı: Tabelanın üzerine yeni yazı asıldı

Haberin Devamı

CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu. Alınan karar üzerine dün akşam saatlerinde Bahçelievler'deki binaya 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

BEZ AFİŞ DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan CHP 'nin Gaziosmanpaşa'daki yeni il başkanlığı binası sabah saatlerinde görüntülendi. Dün akşam saatlerinde tabelanın üzerine bez afiş asılmıştı. Binadaki bez afiş değiştirilerek tabelanın tamamını kaplayacak şekilde 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazısının bulunduğu görüldü.

