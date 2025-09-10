×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP, İstanbul binasını taşımıştı: Tabelanın üzerine yeni yazı asıldı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İstanbul İl Başkanlığı#Özgür Özel
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 09:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından, binaya ' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı. Ardından da asılan bez afiş tabelanın üzerini kaplayacak şekilde yenilendi.

Haberin Devamı

CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu. Alınan karar üzerine dün akşam saatlerinde Bahçelievler'deki binaya 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

CHP, İstanbul binasını taşımıştı: Tabelanın üzerine yeni yazı asıldı

BEZ AFİŞ DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan CHP 'nin Gaziosmanpaşa'daki yeni il başkanlığı binası sabah saatlerinde görüntülendi. Dün akşam saatlerinde tabelanın üzerine bez afiş asılmıştı. Binadaki bez afiş değiştirilerek tabelanın tamamını kaplayacak şekilde 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazısının bulunduğu görüldü.

Haberin Devamı

CHP, İstanbul binasını taşımıştı: Tabelanın üzerine yeni yazı asıldı

Gözden KaçmasınTaksimdeki CHP töreninde dikkat çeken an Özgür Çelik var, Gürsel Tekin yokTaksim'deki CHP töreninde dikkat çeken an! Özgür Çelik var, Gürsel Tekin yokHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#İstanbul İl Başkanlığı#Özgür Özel

BAKMADAN GEÇME!