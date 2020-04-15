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ANKARA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP İnfaz Yasası’nı AYM’ye götürüyor

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CHP İnfaz Yasası’nı AYM’ye götürüyor
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“Bu yasa adalet kavramına aykırıdır. İktidara karşı işlenen suçları affetmeyip, topluma karşı işlenen suçlar affedilirse devletin kılıcı körelir, adaletin terazisi bozulur” diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin İnfaz Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceklerini belirterek, “Genel Başkanımızın emriyle yaşam hakkının savunulması açısından içerideki düşünce suçlularını, akademisyenleri, siyasetçileri kapsayacak bir şekilde infaz yasasının çıkması için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Özkoç özetle şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı daha önce ‘Devlete karşı işlenen suçları affederiz ama topluma karşı suçları affetmeyiz’ demişti. Tam da bu söylediğinin tam tersini yapmıştır.

HAZIRLIK YAPIYORUZ

İnfaz Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Genel Başkanımızın emriyle yaşam hakkının savunulması açısından içerideki düşünce suçlularını, akademisyenleri, siyasetçileri kapsayacak bir şekilde infaz yasasının çıkması için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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