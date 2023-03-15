CHP ile Saadet’in kedi kardeşliği

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Kılıçdaroğlu, CHP’nin kedisi Şero ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabından, “Emektarımız Şero ile bir araya geldik” diyerek şunları kaydetti: “Kediler zaten bilge canlılar. Şero da artık gel git, bir siyaset erbabına dönüştü. Şero’ya bugün bir de söz verdim. İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım.” SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partinin kedisi Duman ile görüntülendiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, Kılıçdaroğlu’na, “Kılıçdaroğlu tanıştırayım, bu da bizim Duman:) Şero ile aynı fikirde olduğunu düşünüyorum” mesajını gönderdi.