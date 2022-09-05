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CHP ile İYİ Parti arasında 'HDP'ye bakanlık sözü' tartışması! 'Kime sordunuz'

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#Gürsel Tekin#CHP#İYİ Parti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 09:23

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri CHP ile İYİ Parti arasında tartışmaya neden oldu. Tekin'in sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert tepki göstererek "Kime sordunuz da veriyorsunuz. Biz razı olmayız" dedi.

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CHP ile İYİ Parti arasında 'HDP'ye bakanlık sözü' tartışması çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin "Kim aday olacak? Tabi ki elbette ki herkes merak eder. 9 ay önce aday açıklamak hele Türkiye koşullarında hiçbir orantı yok. Hadi 9 ay önce seçim kampanyasına başlayalım derseniz kendinizi çökertirsiniz" dedi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Gürsel Tekin, "Mutabakat olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusuna ise "Sayın genel başkanımızın nezaketi de bunu uygun değil. Genel başkanımı çok iyi bildiğim için öyle her koşulda hele bireysel olarak söz konusu kendisi ise bir dayatma yapmayacağını biliyorum" cevabını verdi.

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CHP, HDP'YE BAKANLIK MI VERECEK?

"Millet İttifakı HDP’ye bakanlık verebilir" iddiasına Gürsel Tekin "Her partiye verilebilir" sözüyle karşılık verdi.

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HDP'YE BAKANLIK SÖZÜNE TEPKİ

Gürsel Tekin'in "Bakanlık verilebilir sözlerine İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ağıralioğlu "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Biz böyle bir şeye asla razı olmayız. PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz" dedi.

6'LI MASA ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Tekin, Millet İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarihi kişisel görüşüm diyerek "Yılsonunu bulur" ifadeleriyle açıkladı.

BİR TEPKİ DE KORAY AYDIN'DAN: ASLA KABUL EDİLEMEZ

İYİ Parti Ankara milletvekili Koray Aydın da "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in defalarca ifade ettiği gibi; İYİ Parti, HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırmaktadır. Partimizin görüşü nettir! PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'yi normalleştirme çabası ve HDP'ye Bakanlık verme söylemi asla kabul edilemez!" mesajını paylaştı.

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#Gürsel Tekin#CHP#İYİ Parti

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