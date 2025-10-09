CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 13:58

Hatay'da CHP'nin Samandağ İlçe Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı.

CHP Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Çok Amaçlı Salon'da başladı. Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu'nun başkanlığa aday olduğu kongrede; konuşmaların yapıldığı sırada, Kuzu'nun eski yönetimi eleştirmesi nedeniyle salonda gerginlik yaşandı.

Tartışmanın büyümesi ile partililerin bazıları tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Diğer partililerin araya girmesiyle kavga son buldu. İhbarla adrese sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin sona ermesinin ardından partililerin oy kullanma işlemi başladı. 

