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CHP İlçe Başkanı Demir'in sopalarla darbedilmesine 1 tutuklama

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#ANTALYA#Polis#Mahkeme
CHP İlçe Başkanı Demirin sopalarla darbedilmesine 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 11:47

Antalya'da, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'in restoran önünde sopalarla darbedilmesiyle ilgili M.S. tutuklanırken, M.N. ise serbest bırakıldı.

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Olay, 2 Aralık günü saat 19.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesindeki restoranın önünde meydana geldi. CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, akşam yemeği için gittiği restoranın önüne aracını park ederek indiği sırada, maskeli ve sopalı 2 kişi tarafından darbedildi.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Demir'i darbettiği ve Alanya'da yaşadığı öğrenilen M.N. ile M.S., dün saat 17.00 sıralarında avukatlarıyla Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. M.N., serbest bırakılırken, M.S. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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#ANTALYA#Polis#Mahkeme

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