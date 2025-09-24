CHP İl Kongresi öncesi güvenlik önlemleri alındı

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 10:45

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından olağanüstü kongresini bugün gerçekleştiriyor. Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde yapılacak kongre öncesi polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin il başkanlığına kayyum olarak atandı. Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi. Bugün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılacak il kongresinde tek aday Özgür Çelik olurken 11.00'da başlaması beklenen kongre nedeniyle sanat merkezinin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

