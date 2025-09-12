CHP İl Kongresi kaosu... İptal talebine Ankara’dan ret

Haberin Devamı

Dava dosyasına göre süreç şöyle işledi:

1. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde ‘delegelere menfaat temin edilerek suç teşkil eden eylemlerle delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı, bu nedenle mutlak butlan ile iptal edilmesi ve yok hükmün sayılması’ talebiyle İstanbul’da iki ayrı dava açıldı.

2. YETKİSİZLİKLE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

İstanbul’daki mahkemeler, CHP Genel Merkezi’nin Ankara’da olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek dosyaları Ankara’ya gönderdi. Açılan davalardan biri Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, diğeri de Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne düştü. İki davanın konusunun da aynı olması nedeniyle, bu iki dosya da Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada birleşti, tedbir talepleri de reddedildi.



3. İSTANBUL’DAKİ DAVA SONRADAN AÇILDI, YETKİSİZLİK İÇİN ÖNLEM

Haberin Devamı

Bu davalara ilişkin süreç devam ederken, CHP içindeki muhalifler benzer bir taleple İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne benzer içerikli bir dava daha açtı. Sonradan açılan bu davanın diğer dosyalardan farkı ise davalılar arasında İstanbul’da oturan CHP İstanbul İl Başkan Vekili Mehmet Arslan’ın eklenmesi oldu. Böylece İstanbul’daki mahkemenin bir kez daha yetkisizlik kararı ile dosyayı Ankara’ya göndermesinin önüne geçildi.

4. AYNI KONUDA 12 DAVA VAR

İstanbul’daki mahkemenin verdiği kayyum kararı tartışmaları sürerken, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin Ankara’da açılan davanın dün ilk duruşması görüldü. Duruşmaya sadece CHP’nin avukatları katıldı. Davacılar Savaş Aras ve Levent Çelik’in avukatı ise rapor sunarak duruşmaya katılmadı. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan yaptığı savunmada aynı konuda toplam 12 dava bulunduğunu anlatarak, davanın esastan ve usulden reddine karar verilmesini istedi.

5. İPTAL TALEBİNİN REDDİNE

Savunmaların ardından mahkeme, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebine ilişkin davanın reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca CHP İstanbul Başkanlığı aleyhine açılan davanın ‘pasif husumet’ yokluğundan da reddine hükmetti. Mahkeme, bu kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na dava açılmayacağına, davalının CHP Genel Merkezi olmasına da işaret etmiş oldu. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. CHP Kurultayı’nın iptali talebine ilişkin de ‘aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması’ nedeniyle davanın usulden reddine karar verdi.

Haberin Devamı

DAVACILAR ELEŞTİRDİ

Davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen yaptığı basın açıklamasında Ankara’daki mahkeme hâkiminin ‘adeta kamikaze dalışı yaptığını’, sunduğu sağlık mazeretinin dikkate alınmadığını belirterek, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan dava ile birleştirilme olanağı bulunan işbu davada söz konusu hususu dahi irdelemeden karar vermesi kötü niyetini açıkça göstermektedir. Ayrıca 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin daha önce vermiş olduğu tedbir kararını ortadan kaldırmamaktadır. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen heyet görevine devam etmektedir” dedi.

Haberin Devamı

KAYYUM KARARINI ETKİLER Mİ

Duruşmanın ardından “Ankara’dan çıkan bu karar İstanbul’da verilen tedbir kararını etkiler mi etkilemez mi” tartışması yaşandı. CHP’nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, “Ankara’daki davanın hükümle çıkması İstanbul’daki tedbir kararını kadük bırakır. Ankara’daki kararı hemen İstanbul’daki mahkemeye sunacağız” dedi. Ankara mahkemesinin kararı, CHP tarafından hızlıca tedbir kararına hükmeden İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunularak tedbir kararının kaldırılması istenilecek. Talep kabul edilirse tedbir son bulacak. Ancak mahkeme tedbirde direnirse CHP İstinaf başvurusunda bulunacak.