CHP İl binası önünde ateşe 4 gözaltı

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Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinde silahı araç içindeki E.D.’nin hasmına sinirlenmesi nedeniyle sosyal medyada paylaşmak için ateşlediğini öne sürdü. E.D.’nin arandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Çevredeki plaka algılama ve plaka tanıma sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P.) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan (A.P.), (B.Ö.), (A.Ö.), ve (F.E.E.) Esenyurt ilçesinde yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E.’nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gr. uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinde E.D.’nin ‘sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan havaya ateş ettiği’ beyan edilmiştir. Firari E.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”