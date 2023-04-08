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CHP İl binası önünde ateşe 4 gözaltı

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#CHP İstanbul İl Başkanlığı#Silah#ATEŞ
CHP İl binası önünde ateşe 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Seyrantepe’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu yanında TEM otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinde silahı araç içindeki E.D.’nin hasmına sinirlenmesi nedeniyle sosyal medyada paylaşmak için ateşlediğini öne sürdü. E.D.’nin arandığı belirtildi. 

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Çevredeki plaka algılama ve plaka tanıma sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P.) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan (A.P.), (B.Ö.), (A.Ö.), ve (F.E.E.) Esenyurt ilçesinde yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E.’nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gr. uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinde E.D.’nin ‘sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan havaya ateş ettiği’ beyan edilmiştir. Firari E.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” 

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#CHP İstanbul İl Başkanlığı#Silah#ATEŞ

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