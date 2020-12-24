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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP İl Binası mühürlendi

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
CHP İl Binası mühürlendi
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CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın geçen yıl satın aldığı Sarıyer Seyrantepe’deki 7 katlı bina şikayet üzerine yapılan denetim sonrası mühürlendi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, binanın bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince önceki gün şikayette bulunulduğu, yapılan denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle binanın mühürlendiği belirtildi. Olayın duyulması üzerine CHP İstanbul İl Yönetimi harekete geçti, başta Sarıyer ve Şişli ilçe örgütleri olmak üzere herkes binanın önünde toplanmaya davet edildi. CHP’li bir yönetici, “Belgelerimizi gösterdik, bir şey demeden gittiler” açıklamasını yaparken, bir başka CHP İstanbul İl yöneticisi “Burası bizim mülkümüzde olan bir yer. Paramızla aldık. İnsan satın aldığı evi kendine göre düzenleyemez mi ? Yaptığımız işlem, boya badana, fazlası değil” dedi.

KAFTANCIOĞLU: ALGI OPERASYONU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise il binasının mühürlenmediğini söyledi. Haberlerin algı operasyonu olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Hukuksuz süreci başlatanlarla ilgili yarın (bugün) suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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