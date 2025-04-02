CHP İl Başkanlığından imza kampanyası

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CHP Antalya İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için imza kampanyası başlattı. Dün akşam saatlerinde Attalos Meydanı'nda başlatılan kampanya kapsamında CHP İl Başkanı Nail Kamacı konuşma yaptı.

Kamacı, "Demokrasi bir kültür meselesedir. Demokrasiyi savunmak özellikle Antalya gibi yerlerde çok önemlidir. Çünkü Antalyalılar demokrasi kültürünü bilir. O yüzden hepimizin görevi demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkmaktır" dedi. Kamacı'nın konuşmasının ardından İmamoğlu için imza atıldı. Etkinliğe, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de katıldı.