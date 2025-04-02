×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP İl Başkanlığından imza kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Antalya#Ekrem İmamoğlu
CHP İl Başkanlığından imza kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 10:41

CHP Antalya İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya, CHP'li vekiller ve belediye başkanları da katıldı.

Haberin Devamı

CHP Antalya İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için imza kampanyası başlattı. Dün akşam saatlerinde Attalos Meydanı'nda başlatılan kampanya kapsamında CHP İl Başkanı Nail Kamacı konuşma yaptı.

CHP İl Başkanlığından imza kampanyası

Kamacı, "Demokrasi bir kültür meselesedir. Demokrasiyi savunmak özellikle Antalya gibi yerlerde çok önemlidir. Çünkü Antalyalılar demokrasi kültürünü bilir. O yüzden hepimizin görevi demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkmaktır" dedi. Kamacı'nın konuşmasının ardından İmamoğlu için imza atıldı. Etkinliğe, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de katıldı.

CHP İl Başkanlığından imza kampanyası

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Antalya#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!