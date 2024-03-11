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CHP İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

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#CHP#Görüntü#Soruşturma
CHP İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 22:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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#CHP#Görüntü#Soruşturma

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