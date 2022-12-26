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CHP İl Başkanı Çakır görevinden istifa etti

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#CHP#Abdullah Çakır#Karabük
CHP İl Başkanı Çakır görevinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 14:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

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CHP Genel Merkezi’nin 22 Kasım’da il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini 26 Aralık'a kadar parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti. CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır da bugün basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa öncesi konuşan Çakır, “Partimizin iktidara gelmesi noktasında 2011 yılından bu yana tüm üyelerimizle en iyisini yapmaya çalıştım. 2018 yılında uzun yıllar sonra bir milletvekili, 2019’da da Safranbolu belediye başkanlığını kazanma başarısı gösterdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini belirten Çakır, hedeflerinin iktidar olmak olduğunu söyledi.

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#CHP#Abdullah Çakır#Karabük

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