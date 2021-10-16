‘CHP iktidarında hayat bayram olur’

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Öztrak, sandık çağrısını yineleyerek, “CHP iktidara geldikten sonra dolar da düşer, enflasyon da düşer, faiz de düşer, işsizlik de düşer. Ülkemiz, Halil İbrahim bereketine kavuşur. Hayat bayram olur” diye konuştu.

Öztrak özetle şunları söyledi: “Önümüz kış. Hem de kapkara bir kış. Türkiyemiz büyük bir buhranın içerisinde, karakışa hazırlanıyor. Bugün de akaryakıta büyük bir zam geldi. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşımız var. Bir de bu zamlar yağmaya başlarsa milletin hali nice olur?”