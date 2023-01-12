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CHP: İki şoförsüz terminalden çıkarmıyorlar

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#CHP#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
CHP: İki şoförsüz terminalden çıkarmıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Altılı Masa’yla ilgili, “Altı kaptan bir gemiyi batırır. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır” eleştirisine, “Uzun yola çıkan bir otobüsü ikinci, üçüncü şoförü olmadan terminalden çıkarmıyorlar” diye yanıt verdi.

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Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi:

İSTİŞAREYLE YÖNETECEK

“Gelişmiş ülkelerde iktidara gelinir, iktidardan gidilir, bir daha gelinir, bir daha gidilir. Ama şoför koltuğuna, direksiyona yapışmak, bütün yorgunluğuna, bitkinliğine, uykusuzluğuna rağmen ‘ben kullanacağım’ diye inat etmek, işte ülkeyi şarampole yuvarladığının itirafı bu. Bu konuşmayı yaptığı şoför esnafı bilir, belli bir saat kullandıktan sonra dinlenmeden olmaz. Demokrasilerde de seçimler bunun için var.

Direksiyonu da bıraktı, koltuğa tutundu, felakete gidiyor memleket. Elbetteki ülkeyi yönetme iradesi cumhurbaşkanında olacak ama yönetirken iletişim ve istişare içinde olacak. Herkesi kucaklayan, dışlamayan, ortak akılla yönetecek. Bu bir zaafiyete, bir eksikliğe değil AK Parti’de kaybedilmiş dayanışma ve istişare anlayışına vurgudan başka bir şey değil.”

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Özel, bu konuda yapılan “sivil darbe” eleştirilerine de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu işaret ederek, “Bu topraklarda bir sivil darbeden söz edilecekse ilk sıraya, yüzde 49 oy almış başbakanı parti içindeki bir meseleden dolayı görevinden etmeyi yazmak gerekir. HDP’li belediyelere kayyum atamak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, sivil toplum örgütlerine kayyum atama hevesi sivil darbedir” dedi. 

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#CHP#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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