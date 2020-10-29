CHP ideri Kemal Kılıçdaroğlu: Atatürk’ün yolunda güçleneceğiz

Ülkemiz, ekonomik ve siyasal açıdan bir buhranın içinde olsa da başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran kadroların yol göstericiliğinde, Anayasa’nın temel dayanağı olan ‘Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti’ anlayışını, kararlı bir yönetim eliyle güçlendirerek sürdüreceğiz.

YAŞASIN CUMHURİYET

Çünkü bizler, Atatürk ilkelerinin öncülüğünde, bunu başaracak güce, özgüvene ve birikime sahibiz. Bu duygu ve inançla 97. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. COVID-19 salgın hastalığı ile ön safta mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık emekçilerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet.”