CHP: İddianame yazacak delil bulamadılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un bir fetret devri daha yaşamasına gönlüm razı değil” sözlerine yanıt verdi.

SANDIĞI GETİRİN

“Kendinize güveniyorsanız getirin sandığı, İstanbul’un fetret devri mi sona eriyor, AKP’nin lale devri mi hep birlikte görelim” diyen Yücel, İYİ Parti’den ayrılan Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceği iddialarının da doğru olmadığını belirterek özetle şunları söyledi:

“Millet iradesi 227 gündür tutuklu. 19 Mart hukuk darbesinden günümüze kadar hukuk adına, adaletin tecelli etmesi noktasında bir milim bile yol alınamadı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianameyi hâlâ daha yazamadılar. Çünkü iddianame yazacak delil bulunamadı. Ekrem başkanla ilgili, sözde yolsuzluk iftiraları boşa düşünce casusluk saçmalığını uydurdular. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu’nu içi boş yolsuzluk iddialarıyla, kumpas dosyalarıyla daha fazla içerde tutamayacaklarını onlar da çok iyi biliyorlar. Yolsuzluk kumpası nasıl çöktüyse, casusluk kumpası da öyle çökecek.”

BU LEKE TEMİZLENMELİ

ENAG’ın enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 60, aylık ise yüzde 3.74. TÜİK ile ENAG rakamları arasında uçurum var. İstediğiniz kadar rakamlara müdahale edin ve enflasyonu düşük açıklayın açlık sınırı 28 bini, yoksulluk sınırı 92 bini geçti. Hayat pahalılığı günden güne artıyor. Halkın alım gücü düşüyor. Bir ülkede kişi başına düşen milli gelir artarken; vatandaşın geçim derdi katlanır mı? (Hakem skandalı) Türk futboluna sürülen bu leke derhal temizlenmelidir. Merkez Hakem Kurulu Başkanının istifa etmeyi düşünmemesi, kamuoyu önüne çıkıp detaylı bir açıklama yapmaya bile gerek duymaması çok düşündürücü. gücümüzde destek olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”